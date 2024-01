Nezlomljivi Karabatić pleše zadnji ples, morda tudi zastavonoša v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Dvajset let je minilo, odkar je rokometni svet spoznal Nikolo Karabatića. Spoznal ga je v Sloveniji. Z 19 leti je sin Hrvata in Srbkinje debitiral za francosko rokometno reprezentanco na velikem tekmovanju in bil takoj izbran v idealno sedmerko evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija v zadnjem kolu drugega dela premagala Francijo in kasneje osvojila srebrno kolajno, prvo za ekipni šport v samostojni Sloveniji.

Karabatić je včeraj za Francijo dosegel pet golov proti Hrvaški in tako prehitel Gudjona Valurja Sigurdssona na večni lestvici strelcev na evropskih prvenstvih. Kaj je povedal Karabatić, kaj je zaznamovalo njegovo pot? Kaj razmišlja v zadnjih mesecih kariere?