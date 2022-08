Karabatić razjezil Nemce

Eden najboljših rokometašev doslej Nikola Karabatić pri 38 letih še ne razmišlja o končanju kariere, preveč mikavne so olimpijske igre v Parizu leta 2024, na katerih želi po 2008, 2012 in 2020 še četrtič stopiti na Olimp, prvič v svoji domovini. Član PSG, ki lovi prvi naslov v ligi prvakov, je razjezil ljudi v nemški bundesligi, ko je v intervjuju dejal, da mladim igralcem ne priporoča vodilnih nemških klubov zaradi domnevno suženjskega koledarja.

»Ko sem bil v Kielu, smo ligo prvakov osvojili z osmimi igralci, to je noro. V tem trenutku ne morem nikomur svetovati, naj gre v Nemčijo,« je dejal zvezdnik srbskih korenin, ki je imel v karieri mnogo poškodb in operacij. Zebre iz Kiela, katerih član je Miha Zarabec, so v zadnji sezoni odigrale 58 tekem (34 v prvenstvu, 5 v pokalu, 18 v ligi prvakov in superpokal). Ker je večina igralcev nastopala tudi za reprezentance, so presegli mejo 70 tekem, kar je po mnenju strokovnjakov nedopustno in nevarno za trajne poškodbe.

Karabatićev komentar je ujezil generalnega sekretarja bundeslige Franka Bohmanna, ki se je odzval s trditvijo, da je bundesliga najmočnejša na svetu z najboljšimi igralci na svetu. »Karabatićev prihod v Nemčijo je bil zanj očitno zelo koristna stvar,« je dodal.

Nikola Karabatić opozarja na preveliko število tekem v sezoni. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Bundeliga se bo začela 1. septembra, dan prej bo superpokal med prvakom Magdeburgom, za katerega igra Marko Bezjak, in Zarabčevim Kielom. V Nemčiji si kruh služi še sedem Slovencev, Urh Kastelic (Lemgo), Klemen Ferlin (Erlangen), Domen Novak (Wetzlar), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar), Tilen Kodrin (Gummersbach) ter Jaka Malus in Vid Poteko (Göppingen).

Karabatić, ki je blestel tudi v dresih Montpelliera in Barcelone, je nase opozoril na EP 2004 v Sloveniji, tako kot Vid Kavtičnik, s katerim sta potem med letoma 2005 in 2009 igrala za Kiel.