Močni Slovan prvi finalist, čaka na tekmeca

Rokometaši Slovana so se uvrstili v finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije, potem ko so v ljubljanski dvorani Kodeljevo premagali Gorenje Velenje s 27:22. V nedeljskem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna Krka – Celje Pivovarna Laško, ki se bo začel ob 20. uri.

Ljubljanska ekipa se je po zmagoslavju nad velenjsko tretjič uvrstila v veliki finale slovenskega pokala. V letih 1993 in 1996 je na finalnih obračunih morala priznati premoč Celju. Ljubljančani so bili od samega začetka v rezultatski prednosti. V 24. minuti so prvič na dvoboju povedli za štiri gole in gostujočega trenerja Zorana Jovičića prisilili, da je zahteval minuto odmora. Po njej se razmerje na igrišču ni spremenilo, Slovan je na polčasu zadržal prednost štirih zadetkov (14:10), prvo ime pa je bil vratar Aljaž Panjtar, ki je zbral osem obramb.

Pokal RZS na kodeljevem

Za državne prvake iz Velenja so bile pogubne uvodne minute druge polovice tekme, ko so jim izbranci domačega trenerja Uroša Zormana ušli za devet golov (20:11). Rokometaši iz Šaleške doline so nato zaigrali sijajno in se v 48. minuti približali le na dva gola zaostanka (19:21). V prelomnih trenutkih dvoboja niso uprizorili preobrata, čeprav so imeli kar nekaj priložnosti za to. Poškodba Tilna Sokoliča in pravočasni goli Jake Malusa so nagnili tehtnico na stran Slovana.

Gorenje Velenje: LL Grosist Slovan 22:27 (10:14) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 840, sodnika Pukšič in Satler.

Gorenje: Skok, Sandič, Taletović, Velić 2, Pipp 3, Matanović 1, Jezernik, Maričić 2, Pajk, Drobež 1, Poklar 1 (1), Tatar, Sokolič 3 (1), Blagotinšek 1, Slatinek Jovičič 3, Jankovski 5; Slovan: Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 3, Tzortzinis 3, Dolenec 3 (1), Pajt, Ljevar 3, Stojnić, Mlivić 1, Malus 5, Budja, Brozović, Grebenc 1, Zobec 8 (7), Žabić; sedemmetrovke: Gorenje 2 (2), Slovan 9 (8); izključitve: Gorenje 8, Slovan 4.

Pri ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Bruno Vili Zobec z osmimi goli, Panjtar pa je na koncu zbral 15 obramb. Oleksij Jankovski je za velenjsko zasedbo dosegel pet zadetkov.

Celjska zasedba je doslej 22-krat osvojila pokalno lovoriko in je najuspešnejša ekipa v zgodovini tega tekmovanja, medtem ko je bila velenjska najboljša trikrat. Po trikrat je bil pokalni prvak tudi Cimos, po enkrat Gold Club, Prule in lani Trimo.

V soboto na delu dekleta

V soboto bosta obe ženski polfinalni tekmi. Ob 15. uri se bo začela Krim Mercator – Ptuj, ob 17.30 pa Velenje – Mlinotest Ajdovščina. Absolutne favoritinje za končno zmago so Ljubljančanke, ki so se pred slabim tednom dni poslovile od lige prvakinj po porazu proti nemškemu Ludwigsburgu. Krim je doslej 28-krat slavil v pokalnem tekmovanju, lani je ni osvojil zaradi administrativne napake. Veselile so se rokometašice Ajdovščine.

V soboto ob 20. uri bo še tekma za tretje mesto med osmoljencema petkovih polfinalnih obračunov pri moških, v nedeljo pa bodo zadnje tri odločitve. Ženska tekma za tretje mesto se bo začela ob 13. uri, finalna ob 15.30, veliki finale v moški konkurenci med zmagovalcema polfinalnih obračunov pa ob 18. uri.