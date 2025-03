Prva predsednica verjame v preporod evropskega Celja (FOTO)

Po očetu evropskega Celja Tonetu Turnšku, Bošku Šrotu, Dušanu Zorku, Bojanu Cizeju, Jerneju Smislu in Gregorju Planteuu je Alenka Potočnik Anžič šesta predsednica rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško v samostojni Sloveniji in prva ženska na tem položaju v zgodovini zelo uspešnega športnega kolektiva, ki obstaja od leta 1946 in je leta 2004 osvojil naslov evropskega prvaka.

Potočnik Anžičevo, direktorico marketinga v družbi Hisense Europe, so na izredni seji skupščine kluba podprli soglasno in je zamenjala Planteua, ki odhaja v vodstvo združenja evropskih klubov (Forum Club Handball) in bi bila njegova funkcija nezdružljiva z dosedanjo.

Ekipa se je fotografirala z novo predsednico. FOTO: RK CPL

Šestnajsta predsednica CPL je sestavila močan upravni odbor, v katerem bosta nekdanja predsednika Zorko (častni predsednik) in Smisl (Pristop) ter Mitja Gobec (Mercator), Alenka Gorenc Hočevar (Pivovarna Laško Union), Matija Kovač (župan MO Celje), Grega Kovač (Notar Kovač), Filip Koželnik (Cinkarna), Naja Pliberšek (MIK Celje) in Janez Škoberne (VOC). V nadzornem odboru bo poleg nekdanjega direktorja Roka Planklja tudi najbolj znani slovenski strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič (Sport Media Focus). Direktor ostaja Miroslav Benicky.

Nov upravni odbor ima velike ambicije. FOTO: RK CPL

Potočnik Anžičeva, nekdanja slovenska reprezentantka v košarki, je močno povezana tudi z rokometom, njen mož je v klubu trener vratarjev Aleš Anžič, njen 17-letni sin Aljuš Anžič pa najbolj nadarjen slovenski rokometaš, ki ga že ima na radarju slovita Barcelona.

Kot je povedal Planteu, ki je v klub prišel leta 2022, ima Celje PL 1,6 milijona evrov proračuna. To sezono bodo končali s 60.000 evri plusa, imajo pa še nekaj dolgov za nazaj. »Ne krvavimo več, bi pa potrebovali infuzijo,« se je slikovito izrazil nekdanji rokometaš.

Alenka Potočnik Anžič: »V vlogo predsednice vstopam z veliko mero odgovornosti, spoštovanja in ponosa ter predvsem z iskreno ambicijo, da skupaj z ekipo novih kolegic in kolegov v prihajajočem mandatu naredimo nekaj dobrega za celjski rokomet. RK Celje Pivovarna Laško je nedvomno eden najtrofejnejših slovenskih klubov. Na temeljih skoraj 80-letne tradicije in z rokometno šolo, ki velja za eno najboljših v Evropi, želimo sistematično nadgrajevati ugled celjskega rokometa. Imamo perspektivno mlado člansko ekipo, odličen strokovni štab ter številčen in kakovosten podmladek v vseh mlajših selekcijah. Vse to predstavlja pozitiven obet za prihodnost in podpira vzdržen model trajnostnega razvoja kluba. Trenutno stanje želimo postopno izboljševati, ne le na športnem področju, temveč tudi pri poslovnem upravljanju, sodelovanju z lokalno skupnostjo in ključnimi deležniki ter pri razvoju kluba, z bolj strokovnim in inovativnim pristopom k upravljanju sponzorskih pravic. V klubu se z novim vodstvom nikakor ne bo zgodila revolucija. Nova ekipa bo stremela k postopnemu napredku na vseh področjih delovanja – iz dneva v dan. Verjamemo, da lahko, tudi z malo prepotrebne sreče, v obdobju našega mandata celjski rokomet znova utrdimo kot eno osrednjih točk evropskega rokometnega zemljevida,« je zbranim, ki so ji namenili velik aplavz, povedala Potočnik Anžičeva.

Gregor Planteu je od kapetana Žige Mlakarja in direktorja Miroslava Benickega dobil spominski dres. FOTO: RK CPL

Celjani, 26-kratni državni prvaki, so imeli zelo slabo prejšnjo sezono, v tej pa jim gre bolje in so poleg Slovana favoriti za osvojitev naslova državnega prvaka. Konec tedna bodo v Ljubljani nastopili na zaključnem turnirju pokala Slovenije. Ambicija novega vodstva je klub pripeljati nazaj v EHF ligo prvakov. Na seji skupščine v VIP prostorih dvorane Zlatorog je bila prisotna celotna ekipa Celja na čelu s trenerjem Paulom Pereiro.