Zorman pred F4: Drug drugega moramo brcati v zadnjico, tako bomo vsi boljši

Kot že večkrat v preteklosti je Uroš Zorman dvignil veliko prahu, ko se je poleti izvedelo, da bo zapustil klop Trima in postal trener Slovana, ki je praktično čez noč zastavil ambiciozno zgodbo s ciljem, da postane najboljši klub v Sloveniji. Zdaj je pred slovenskim selektorjem priložnost, da matičnemu klubu prinese prvo lovoriko v samostojni Sloveniji. Na Kodeljevem bo od danes do nedelje zaključni turnir pokala Slovenije tako v moški kot ženski konkurenci, favorita pa sta oba ljubljanska kluba.

Slovan prvič organizira sklepni turnir pokala RZS, ste ponosni, da boste zgodovinsko lovoriko lovili v domači dvorani?

To je velika čast za Ljubljano in lepa nagrada za to, kar počnemo. Pričakujem lep vikend, rokometni praznik, naj zmaga najboljši.

Igramo doma in zato nas ne zanima nič manj kot pokalni naslov. Uroš Zorman

Ali sprejemate vlogo favorita?

Nikdar nisem bežal od nje. Do danes smo pokazali, da sodimo na sam vrh. Bili smo najboljši v rednem delu prvenstva in smo vodilni v svoji skupini končnice. Igramo doma in zato nas ne zanima nič manj kot pokalni naslov. Za zdaj gre vse po načrtu, toda pokalni turnir ima svoje značilnosti in pasti. To je en dan, ena tekma in lahko se zgodi marsikaj. Popravnih izpitov ni. Zato bo odločala predvsem psihološka pripravljenost. Hladne glave in vroča srca bi rekel. Vsaka ekipa ima svojo računico, kako priti do lovorike.

Pokal RZS na kodeljevem

Slovan je še nima, tudi Trimo je ni imel, dokler ni lani pokala RZS osvojil prav z vami. Vi ga tako poleg Staša Jovičića zdaj branite. Bi bil ta z matičnim klubom še slajši kot tisti iz Trebnjega?

Težko je primerjati uspehe. Tista zmaga s Trimom je bila zgodovinska, tudi ta s Slovanom bi bila. Osebno želim osvojiti vse, v čemer tekmujemo. Saj me poznate. Napadli bomo lovoriko, a treba bo »pojesti« parket.

Zorman je poleti prišel iz Trima v Slovan. FOTO: RD Slovan

Žreb vam je namenil na papirju najtežjo pot, najprej danes proti prvaku Gorenju, potem verjetno proti Celju Pivovarni Laško, ki bo favorit proti Krki ...

Rekel bi, da je ta turnir najtežji v zadnjih desetih letih. Vsekakor najtežji, odkar sem jaz trener zdaj že peto sezono. Tukaj so štiri od petih najboljših ekip v prvenstvu. V bistvu je vseeno, koga dobiš v polfinalu. Resda je Krka malce »podhranjena«, kar se tiče igralskega kadra, a še vedno nevarna. V tem smislu je pozitivno, da imamo tokrat med polfinalom in finalom dan premora za regeneracijo in pripravo. Tako je tudi prav.

22 pokalnih naslovov ima Celje, po tri Gorenje in Koper, po eno Gold Club in Trimo.

Govorite o prazniku rokometa. Verjamete, da bodo tribune na Kodeljevem zares polne? Mnogim se cene vstopnic (dnevna za odrasle 25 evrov, otroke 15) zdijo pretirane.

Treba se je zavedati, da je to vendarle Ljubljana, kjer je pica 15 evrov. Moramo dvigniti ta naš rokomet, ker smo v zadnjih letih malce popustili, in začeti graditi. Verjamem, da bo dvorana polna, dogodek in klub si to zaslužita. Na vseh derbijih tukaj je bilo veliko gledalcev. Res so bile vstopnice cenejše, pa vseeno. Gledalci bodo dobili dva spektakla. V primerjavi z drugimi športi smo še vedno relativno precej poceni.

Na Kodeljevem se Zorman počuti kot riba v vodi. FOTO: RD Slovan

Slovan se je letos zares dvignil in pripeljal vrhunske igralce. A tudi v Celju so pred dnevi zastavili ambiciozno zgodbo in z novim vodstvom napovedujejo korak naprej. Je Celje potrebovalo ljubljansko brco v zadnjico, da se je zbudilo? Lahko pričakujemo, da bo izenačenost prvenstva prinesla tudi premik na evropski ravni?

Pozdravljam vsako ambiciozno zgodbo. V Sloveniji je pač tako, da je pri sosedih vedno lepša trava in ima sosed vedno boljši avto. Bog daj, da mu »crkne« krava. Jaz gledam širše, bil sem dolgo v tujini in sem videl, kako stojijo stvari. Več nas bo dobrih, bolje bo za vse. Pozdravljam, da delajo v Celju premike. Če jim bo novo vodstvo pomagalo, da bodo stopili stopničko višje, bo super. S tem bodo izzvali tudi nas in vse ostale. Moramo se zavedati, da je Celje še vedno paradni konj slovenskega rokometa. Rad bi, da bi bilo še močnejše, da bi bila Gorenje in Trimo močnejša, pa Krka, Slovenj Gradec, Koper in še kdo. Vsak naj da drugemu brco v »rit« in tako bomo vsi napredovali in opozorili nase tudi v Evropi. Vidimo, da v ligah, kjer je samo en klub dominanten, z izjemo Barcelone ni uspeha. Kakovost se ustvarja s konkurenco.

Zorman pozdravlja konkurenco. FOTO: RD Slovan

Vsako leto se sprašujemo, zakaj pokalni naslov razen denarne nagrade (letos bo nagradni sklad za moški turnir 15.000 evrov) ne prinaša evropske vstopnice. Se vam zdi to prav?

Zdaj se v Evropi spet odpira več vrat in morda bi bilo prav, da bi tudi pokalni zmagovalec imel zagotovljeno to vstopnico. Za to nisem odgovoren jaz, ampak ljudje v vodstvu zveze. Po drugi strani pa si vsak športnik po srcu želi zmagati ne glede na to, kar je na mizi. Že sama osvojitev pokala pomeni ogromno in kdor bo najboljši, bo zasluženo ponosen.