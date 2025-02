Slovan Zlatorog obarval v rdeče, Zormanovi pokazali, da mislijo resno

Nova potrditev, da bo slovensko rokometno prvenstvo prava srhljivka vse do konca sezone, kandidatov za naslov prvaka pa je veliko. Eden od njih je Slovan, ki je na derbiju 20. kola lige NLB v Zlatorogu pred več kot 2200 gledalci premagal 26-kratne šampione iz Celja Pivovarne Laško. Bilo je 30:29 za igralce Uroša Zormana, ki je dobil trenersko bitko s Paulom Pereiro, a vojna za lovoriko se šele dobro začenja. Boj za prvo mesto v rednem delu in najboljše izhodišče v končnici je odprt. Rdeči tigri s Kodeljevega dve tekmi pred koncem za pivovarji zaostajajo samo za točko.

Celje Pivovarna Laško: Slovan Ljubljana 29:30 (13:14) Dvorana Zlatorog, gledalcev 2222, sodnika Sok in Lah.

Celje: Kozina, Gaberše; Perić 6 (2), Marguč, Grabar, Mazej 5, Bognar 6, Antonijević, Gregorič, Onufriienko 1, Milićević 7, Malović, Makuc 3, Hurtado Vergara, Mlakar 1, Rakita; Slovan: Panjtar, Zaponšek; Slatinek Jovičič 1, Dolenec 4 (4), Pajt 3, Ljevar 2, Mlivić 1, Perić 2, Malus 5, Mehmedćehajić 7, Kovačič 2, Brozović 3, Grebenc, Zobec, Hrastnik; sedemmetrovke: Celje 3 (2), Slovan 6 (4); izključitve: Celje 12, Slovan 6; rdeča kartona: Slatinek Jovičič (18.), Milićević (58.).

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Celjani in drugouvrščenimi Ljubljančani se je v lepo zapolnjenem Zlatorogu končala z zmago rokometašev iz slovenske prestolnice, ki so se tekmecem iz knežjega mesta približali na točko zaostanka. Na tretjem mestu so Trebanjci, za vodilnimi Celjani zaostajajo dve točki. Uvodne minute so minile v znamenju izbrancev gostujočega trenerja Zormana, ki so tekmo odprli z 2:0, po vodstvu s 4:2 pa so gostitelji naredili delni izid 3:0 in v 11. minuti po zadetku Luke Perića prvič povedli s 5:4.

Do konca polčasa se je odvijal povsem enakovreden boj, v 18. minuti pa sta najboljša slovenska sodnika v zadnjih letih David Sok in Bojan Lah pomembnemu členu v ljubljanski vrsti ter slovenskemu reprezentantu Stašu Slatinku Jovičiću pokazala rdeči karton. Celjani so v 25. minuti prvič na dvoboju povedli za dva gola (11:9), Ljubljančani pa so v končnici zaigrali bolje in se po golu Adija Mehmedćehajića na veliki odmor odpravili z najmanjšo možno prednostjo (14:13).

Celjani so doživeli drugi poraz v sezoni. FOTO: RK Celje

V drugi polovici tekme so se igralci obeh ekip gnali do skrajnih meja ter vselej igrali bojevito in požrtvovalno, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj modri in preudarni Ljubljančani. V 48. minuti so po zadetku Mehmedćehajića prvič na dvoboju povedli za tri gole (23:20), šest minut kasneje pa je Jure Dolenec po natančnem strelu s sedemmetrovke svoje soigralce popeljal do vodstva s +5 (27:22).

Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Pereire so se tri minute pred koncem približali na dva gola (26:28). Po zapravljeni sedemmetrovki Dolenca so imeli napad za gol zaostanka, a se je z bravurozno obrambo izkazal vratar Rok Zaponšek, Ljubljančani pa so nato z golom Kenana Pajta dobro minuto pred koncem povedli z 29:26 in dokončno nagnili tehtnico na svojo stran.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Mehmedćehajić s sedmimi in Jaka Malus s petimi goli, v celjski pa Uroš Milićević s sedmimi zadetki. Njegova soigralca Perić in Alex Bognar sta dosegla po šest golov. Rokometaši iz Celja bodo v predzadnjem krogu gostovali v Mokronogu pri tretjeuvrščenih Trebanjcih, Ljubljančani pa bodo v domačem hramu na Kodeljevem gostili zadnjeuvrščene Koprčane, je poročala STA.

Konec za Jeruzalem Rokometaši Jeruzalema iz Ormoža so na povratni domači tekmi osmine finala evropskega pokala izgubili proti islandskemu Haukarju s 26:31 (12:12) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Pred tednom dni so v gosteh klonili s 23:31.

Liga NLB, 20. kolo:

Petek:

Gorenje – Sviš 28:24 (16:10)

Sobota:

Krka – Trimo Trebnje 26:30 (12:18)

Koper – Slovenj Gradec 29.32 (14:13)

Loka – Krško 28:27 (16:10)

Celje Pivovarna Laško – Slovan 29:30 (13:14)

Torek:

Ribnica – Jeruzalem (19.00)