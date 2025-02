V Zlatorogu bo zadišalo po ligi prvakov; Zormanovi izzivajo vodilne Celjane

Paulo Pereira je na svetovnem prvenstvu Portugalce senzacionalno popeljal v polfinale, zdaj je pred njim ena najpomembnejših tekem v klubski karieri. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo danes ob 20.15 gostili veliki derbi lige NLB. Tekmec bo njihov glavni izzivalec Slovan z Urošem Zormanom. Padel bo rekord po obiskanosti tekme državnega prvenstva v tej sezoni, prodali so več kot 2000 vstopnic.

Po 19 kolih od 22 imajo Celjani 34 točk, Ljubljančani 31. Če bo zmaga ostala doma, bodo 26-kratni prvaki imeli najboljše izhodišče v končnici, če bo šla v prestolnico, bo boj za prvo mesto povsem odprt. Že prva tekma oktobra lani je bila spektakel, v polni dvorani na Kodeljevem (1300) se je končalo se je s 23:23, potem ko so Celjani v drugem polčasu nadoknadili pet gol zaostanka. V celjskem dresu je blestel Andraž Makuc z 10 goli.

Andraž Makuc je adut Celjanov. FOTO: RK Celje

»Zavedamo se pomembnosti obračuna, na katerem se lahko veselimo prvega mesta. V prvi tekmi smo pokazali pravi značaj, nanj stavimo tudi tokrat. Zavedamo pa se prednosti Slovana, ki ima zelo raznoliko ekipo, dolgo klop in premore več izkušenj,« je razmišljal mlajši brat Domna Makuca iz Barcelone.

Nekoč so bili celjsko-ljubljanski derbiji zelo vroči, po dolgih desetletjih se temperatura spet dviga. Podporo bodo imeli tudi rdeči tigri, ki imajo v svoji zasedbi kar nekaj bivših celjskih igralcev, na prvem mestu Jako Malusa, nekdanjega kapetana. Zdaj je prvi med enakimi Žiga Mlakar, na katerem bo velika odgovornost, da s svojimi izkušnjami nadarjeno ekipo tudi psihološko dobro pripravi na izziv. Nekateri bodo prvič občutili resnejši pritisk. Podatek, da je Žiga edini starš v ekipi, je dovolj zgovoren ...

»Ja, res je. Letošnja sezona je prava za uvajanje mladih igralcev v Celju. Vemo, da smo bili na začetku sezone avtsajderji, druge ekipe so kotirale višje kot mi. Zdaj lestvica prikazuje drugačno realnost. A ne glede na to še vedno nismo favoriti za prvaka. Bomo pa storili vse, da napovedi postavimo na glavo. Takšne tekme, kot bo današnja, so najboljše za mlade igralce, ki se morajo znajti pod pritiskom, če želijo napredovati in si prislužiti klic tujih klubov,« je razmišljal 34-letni Mlakar, ki je v tej sezoni dosegel 43 golov.

Paulo Pereira odlično dela z mladimi Celjani. FOTO: Slavko Kolar

Po dolgem času bo v Zlatorogu vsaj malce zadišalo po ligi prvakov ... »Čaka nas tekma, po kateri vsi hrepenimo in jo komaj čakamo. Zlatorog in slovenski rokomet si zaslužita takšne derbije. Čaka nas zares lepa kulisa, dobro vzdušje, na nas pa je, da upravičimo pričakovanja,« se naloge zaveda srčni borec Mlaki, ki se izogiba visokoletečim napovedim, ki bi dodatno podžgalo slovanovce: »Mi smo sami sebi največji nasprotniki, zato moramo gledati predvsem sebe, igrati sproščeno v napadu in agresivno v obrambi. Le tako se lahko nadejamo dobrega rezultata.«

Mlakar je seveda premlad, da bi se spominjal derbijem med Aerom Celjem in Kolinsko Slovanom iz nekdanje države, pozdravlja pa obuditev celjsko-ljubljanskega rivalstva. »Vsak klub, ki vloži nekaj več, je dobrodošel. Upam, da jih bo še več. Tako se bo spet dvignila raven kakovosti slovenske lige. To bodo začutili tako gledalci kot mediji in sponzorji,« pa se Mlakar še dobro spomni, kako je bilo pred leti, ko je Slovenija imela po tri ali štiri evropske klube.

Uroš Zorman se vrača v Zlatorog. FOTO: RD Slovan

Se lahko pozitivna energija po uspehu celjskih nogometašev v konferenčni ligi s štadiona z'Dežele preseli v lučaj oddaljeni Zlatorog? »Celje je zares športno mesto, upam, da nam uspe rokometni prestol vrniti v Celje in se na koncu skupaj z našimi someščani veseliti naslovov.«