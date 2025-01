Zorman na Kodeljevem dobil zvezdniško okrepitev, prihaja rekorder

Odmevna novica s Kodeljevega. Rokometaše RD LL Grosist Slovan je okrepil Jure Dolenec, ki se na Kodeljevo seli iz Hrvaške. Z Nexejem iz Našic je predčasno prekinil pogodbo in se vrača v domovino. To je odlična novica za trenerja Uroša Zormana, ki želi že v prvi sezoni s Slovanom postati državni prvak. Da je 37-letni Škofjeločan v dovolj dobri formi, se je prepričal na svetovnem prvenstvu v Zagrebu, kjer je Dolenec zamenjal poškodovanega Nejca Cehteta.

Dolenec je kariero začel v matični Loki, nastopal je tudi za Gorenje, s katerim je bil dvakrat državni prvak (2012, 2013), Montpellier, Barcelono in Limoges. Že poleti se je pogovarjal s Slovanom, vendar do dogovora ni prišlo in je odšel v Nešice. Za Slovenijo je zbral 207 nastopov in dosegel rekordnih 714 golov.

Slovanu se je v reprezentančnem premoru pridružil tudi vratar Rok Zaponšek. Velenjčan, ki je igral tudi za Celje Pivovarno Laško, se je v Ljubljano preselil iz madžarskega Plera Budimpešta. Za Slovenijo je zbral 13 nastopov.

Kodeljevčani so po 17 kolih drugi na lestvici lige NLB, za Celjem zaostajajo za tri točke.