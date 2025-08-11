Prvaki in favoriti smo, zato bomo povsod na sebi nosili tarče

V nadaljevanju preberite:

Brez dvoma je Staš Skube največja zvezda poletnega prestopnega roka v slovenskem rokometnem prvenstvu. Zmagovalec lige prvakov z Vardarjem leta 2019 je okrepil vrste Slovana, ki je v prejšnji sezoni osvojil tako državni kot pokalni naslov. Petintridesetletni Trebanjec si v Ljubljani obeta ubranitev obeh lovorik, pečat pa želi pustiti tudi v EHF evropski ligi.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal 35-letni Trebanjec? Kako se je znašel na Kodeljevem? Kaj si obeta od sezone?