    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Prvaki in favoriti smo, zato bomo povsod na sebi nosili tarče

    Najuspešnejši rokometaš v slovenski ligi Staš Skube je velika okrepitev prvaka Slovana. Glavnega konkurenta v boju za naslov vidi v matičnem klubu Trimu.
    Staš Skube je velika okrepitev Slovana. Foto Sascha Klahn
    Galerija
    Staš Skube je velika okrepitev Slovana. Foto Sascha Klahn
    Peter Zalokar
    11. 8. 2025 | 18:30
    7:21
    

    V nadaljevanju preberite:

    Brez dvoma je Staš Skube največja zvezda poletnega prestopnega roka v slovenskem rokometnem prvenstvu. Zmagovalec lige prvakov z Vardarjem leta 2019 je okrepil vrste Slovana, ki je v prejšnji sezoni osvojil tako državni kot pokalni naslov. Petintridesetletni Trebanjec si v Ljubljani obeta ubranitev obeh lovorik, pečat pa želi pustiti tudi v EHF evropski ligi.

    Kaj je v intervjuju za Delo povedal 35-letni Trebanjec? Kako se je znašel na Kodeljevem? Kaj si obeta od sezone?

    Staš Skube liga NLB Slovan RD Slovan Trimo Trebnje RZS Rokometna zveza Slovenije EHF evropska liga 1. srl intervju

