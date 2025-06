Slovan meri najvišje, želi takoj med evropsko elito

S tem, ko so rokometaši Slovana prvič postali slovenski prvaki, so si zagotovili nastop v skupinskem delu EHF evropske lige, kar bi bil velik korak za ekipo trenerja Uroša Zormana. Toda Kodeljevčani so vseeno odločeni kar takoj nastopiti med evropsko elito.

Rokometna zveza Slovenija je v njihovem imenu na Evropsko rokometno zvezo (EHF) na Dunaj poslala prošnjo za posebno povabilo v EHF ligo prvakov. V njej Slovenija v minuli sezoni ni imela predstavnika, pred tem je Celje Pivovarna Laško, prvak iz leta 2004, izgubilo vseh 14 tekem.

Ni znano, kakšne so možnosti Slovana, da prejme t. i. wild card, ima pa močnega aduta v sodobni dvorani Stožice in podporo župana Zorana Jankovića. EHF bo 16 udeležencev lige prvakov določila v torek, tri dni kasneje, 27. t. m., pa bo opravljen žreb skupin za sezono 2025/26. V sezoni 2026/27 pa se bo liga prvakov razširila na 24 ekip in slovenski prvak bo imel zagotovljeno udeležbo.

Zoran Janković in novi direktor Jure Dolenec sta že po zadnji finalni tekmi delala načrt za naprej. FOTO: Blaž Samec

Zanimivo, ko je Slovan prvič postal državni prvak, leta 1980 v nekdanji Jugoslaviji, je v naslednji sezoni prišel v finale pokala državnih prvakov in izgubil z Magdeburgom, ki je konec tedna osvojil četrti naslov.

Potrjeni udeleženci lige prvakov so Aalborg, Barcelona, Zagreb, PSG, Füchse Berlin, Magdeburg, Veszprem, Wisla Plock, Sporting in Dinamo Bukarešta. Ekipe, ki so zaprosile za povabilo, pa so Gudme, Nantes, Pick Szeged, Pelister, Kolstad, Kielce, Porto, Kadetten Schaffhausen in Slovan.

Uroš Zorman bi morda raje igral v evropski ligi, ampak ambicije vodstva kluba so višje. FOTO: Blaž Samec

Kot kaže, bodo povabilo gotovo prejeli Pick Szeged, Kielce in Nantes, za ostala tri pa je težko določiti favorite. Če Slovanu, ki je v prvi sezoni z Zormanom osvojil prvenstvo in pokal, ne bo uspelo, bo igral v evropski ligi. Ljubljančani so se medtem že okrepili z reprezentantom Tadejem Kljunom, prihajata tudi veteran Staš Skube in Gal Marguč, če bodo igrali v ligi prvakov, bodo morali najti še kakšnega vrhunskega rokometaša.

V evropskih pokalih bodo nastopili še Gorenje v kvalifikacijah za evropsko ligo ter Trimo in Celje v pokalu EHF. Krka tokrat ni zaprosila za evropsko vstopnico.