Italijanki previsoka polfinalna ovira za Slovenijo

Slovenske teniške igralke so klonile v polfinalu zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v Sevilli. Premoč so morale priznati Italiji, ki si je zagotovila zmago v obeh posamičnih partijah. Kaja Juvan je izgubila proti Martini Trevisan v dveh nizih, Tamara Zidanšek pa proti Jasmine Paolini v treh.

Italija bo v finalu 60. izvedbe ekipnega svetovnega prvenstva igrala proti zmagovalkam dvoboja Češka – Kanada, Slovenija pa se iz Španije vrača z zgodovinskim dosežkom, prebojem med štiri najboljše reprezentance na svetu.

Slovenija je danes imela nekaj možnosti, vendar sta Italijanki, ki sta uvrščeni med prvih 50 igralk na svetu, pokazali svojo kakovost in izkušnje ter zasluženo zmagali. Kaja Juvan je imela v podaljšani igri prvega niza žogo za vodstvo 1:0 v nizih, vendar je naredila dvojno napako, Tamara Zidanšek pa je v tretjem nizu vodila z 2:0, nato pa do konca dobila le še eno igro.

Italijanke so bile v Sevilli premočne. Martina Trevisan jim je prinesla prvo točko v dvoboju s Kajo Juvan (desno). FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Dvaindvajsetletna Juvanova je imela med dvobojem očitne zdravstvene težave. Začele so se že po nekaj igrah, ko je bila opazno zadihana, stopnjevale pa proti koncu niza, ko ji je roka nenadzorovano drgetala. Po prvem nizu je odšla v slačilnico, vendar se stanje ni izboljšalo. V drugem nizu je morala zaprositi za zdravniško pomoč, zdravnica jo je pregledala in pretipala po celem telesu, izmerila srčni utrip, nato pa je nadaljevala dvoboj. Po koncu so jo odpeljali na pregled k zdravniku.

Medtem ko je bila Ljubljančanka na opazovanju pri zdravniški službi tekmovanja na stadionu, je 25-letna Tamara Zidanšek še tretjič v karieri izgubila proti dve leti starejši Italijanki, zmagovalki turnirja WTA v Portorožu 2021. Po porazu je bila Konjičanka vidno jezna, zlomila lopar in razočarana zapustila štadion Cartuja v Sevilli.

Slovenija bo naslednjo sezono v pokalu BJK začela aprila v kvalifikacijah za zaključni turnir, ki bo znova novembra v Sevilli. To pomeni, da bo med dvajsetimi najboljšimi reprezentancami na svetu; v Andaluziji 2024 bo nastopilo devet zmagovalk aprilskih dvobojev, obe letošnji finalistki ter povabljena ekipa s strani Mednarodne teniške zveze.

Polfinale v Sevilli:

Slovenija – Italija 0:2

Kaja Juvan – Martina Trevisan 6:7 (6), 3:6

Tamara Zidanšek – Jasmine Paolini 2:6, 6:4, 3:6