Kaja Juvan že skočila med najboljše štiri v Hamburgu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan niza uspešne nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu z denarnim skladom dobrih 235.000 evrov. Ljubljančanka, ki se to sezono vrača po daljšem premoru, je v četrtfinalu premagala Španko Leyre Romero Gormaz in se prebila v prvi polfinale po letu 2022. Veronika Erjavec je uspešna med dvojicami v Romuniji.

Juvanova je bila od španske tekmice boljša po trdem boju in 2:42 ure igre s 6:4, 6:7 (5) in 6:4. Štiriindvajsetletnica se bo za vstop v finale pomerila z boljšo iz obračuna med prvo nosilko, Rusinjo Katerino Aleksandrovo in Madžarko Anno Bodnar.

Medtem pa najboljša slovenska igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec nastopa na turnirju iste ravni v romunskem Iasiju. Potem ko je Erjavčeva med posameznicami izpadla že v prvem krogu, je v Romuniji združila moči z Madžarko Panno Udvardy, s katero sta napredovali v polfinale.