Veronika Erjavec prebila led, Juvanova zapravila priložnost

Kazalo je že na popoln slovenski dan v Wimbledonu. Ljubljančanki Veronika Erjavec in Kaja Juvan sta v tretjem nizu po odvzemu servisa tekmicam imeli vodstvo s 3:1, toda na koncu je bil izkupiček polovičen. Erjavčeva je presenetljivo premagala 26. teniško igralko sveta Marto Kostjuk in se pri 25 letih veselila prve zmage na turnirjih za grand slam. Juvanova pa je dovolila zasuk romunski veteranki Irini Camelii Begu in se po uspešnih kvalifikacijah morala posloviti od svete trave.

Veronika Erjavec se je veselila uspeha kariere. Ukrajinko, ki pred tem še nikoli ni izgubila uvodne tekme v Wimbledonu, je premagala s 3:6, 6:3, 6:4 in se prebila v drugi krog tretjega velikega turnirja sezone. V drugem krogu jo čaka boljša iz dvoboja med Kolumbijko Camilo Osorio in Američanko Danielle Collins. Za preboj med 64 najboljših je zaslužila 99.000 funtov (115.000 evrov), že prej s prebojem na glavni turnir skozi tri kvalifikacijske dvoboje 83.000 funtov (108.000 evrov). V enem tednu torej približno pol toliko kot prej v celotni karieri.

Ukrajinka ni skrivala razočaranja. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Triindvajsetletna Ukrajinka je v uvodu potrdila vlogo absolutne favoritinje in dvoboj odprla z odvzemom servisa ter prvi niz dobila s 6:3. Slovenka, na lestvici WTA uvrščena 146 mest nižje (171., z zmago v prvem krogu bo skočila precej navzgor) se na debiju v All England Clubu ni vdala ter v drugem nizu vrnila udarec – 6:3.

Erjavčeva je odločilni tretji niz začela z odvzemom servisa in povedla s 3:1, nato pa dovolila izenačenje na 3:3, v sedmi igri pa ni izkoristila priložnosti za nov break. Kar ji ni uspelo v sedmi igri, ji je v deveti in pri vodstvu s 5:4 je servirala za zmago. Ukrajinka si je sicer priigrala dve žogici za vnovično izenačenje, a se je Slovenka še enkrat zbrala ter nanizala štiri zaporedne točke za premierno zmago na turnirjih za veliki slam v karieri.

Veronika Erjavec je dosegla prvo zmago na največjih turnirjih. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Juvanova popustila

Kaja Juvan je dvoboj z izkušeno Begujevo, ki je v Londonu nastopila že 14., začela z izgubo servisa, v 10. igri pa izenačila na 5:5. O prvem nizu je odločala podaljšana igra, kjer si nobena od igralk ni priigrala občutnejše prednosti. Juvanova je vodila še s 5:4. Odločilen je bil slab servis Slovenke pri izidu 6:6. Romunka je z mini odvzemom povedla, nato pa z lastnim servisom zaključila niz.

Kaja Juvan si je obetala več. FOTO: TZS

V drugem nizu je vse kazalo, da bo Ljubljančanka, ki je na lestvici WTA na 240. mestu, tekmici, ki je uvrščena 125 mest višje (bila je tudi že 22.), zavezala teniško kravato. Pri vodstvu s 5:0 pa je izgubila servis, a nato vrnila za 6:1. Tudi v tretjem nizu je nadaljevala z dobrim ritmom in pri vodstvu s 3:1 je vse kazalo, da bo slovenski izkupiček v prvem krogu 100-odstoten.

Nato pa je 34-letna Begujeva v vročem vremenu v JZ Londonu unovčila izkušnje ter dobila naslednjih pet iger, Slovenki odvzela tri servise in po dveh urah in šestih minutah slavila sladko zmago. Škoda zamujene priložnosti za 24-letno Juvanovo, ki je zlasti v drugem nizu pokazala, da se vrača v staro formo, s kakršno je med letoma 2021 in 2023 štirikrat igrala v tretjem krogu turnirjev za grand slam in prišla na 58. mesto na WTA.