Kot Rafa in Federer? Tudi ta dan je vedno bližje

Najboljša teniška igralca ta hip, Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, sta kot ogenj in led, podobno kot nekoč Bjorn Borg in John McEnroe. Nasprotja ustvarjajo še večje zgodbe, po poslastici v finalu Roland Garrosa bosta Španec in Italijan igrala v drugem finalu grand slama zapored.

»Rivalstva so odlična za naš šport, vesel sem, da bova spet igrala v finalu. Ali sva kot Rafa Nadal in Roger Federer? Ne še, onadva in Novak Đoković so to počeli več kot 15 let, a se zagotovo počutim drugače, ko igram proti Janniku. Zdi se mi, da najino rivalstvo vedno bolj pridobiva na pomembnosti,« je bil pred finalom na sveti travi odkrit Alcaraz.

Alcaraz je v Londonu že slavil v letih 2023 in 2024. Mu lahko uspe tretjič zapored? FOTO: Toby Melville/Reuters

Gledalci si obetajo podobno poslastico, kot je bil finale v Parizu, kjer se je Alcaraz vrnil po zaostanku dveh nizov in dobil maratonski finale. »Prepričan sem, da bova znova odigrala odlično tekmo. Želim si le, da ne bi trajala pet ur in pol,« zaključuje Alcaraz.

Na wimbledonski sveti travi John McEnroe letos opravlja vlogo komentatorja na britanski televiziji BBC, razmerje moči pa ocenjuje takole: »Ko Sinner igra dobro, ga morda lahko premaga le Alcaraz, a mora zato igrati svoj najboljši tenis. Če bo Carlosu manjkalo le nekaj odstotkov, bo Sinner zagotovo zmagal, tako konstantno igra tenis.«

Jannik Sinner na igrišču praktično ne greši, zato ga po mnenju Johna McEnroa lahko premaga le Carlos Alcaraz. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Medtem pa Novak Đoković več možnosti pripisuje Špancu: »Rahlo, ampak res rahlo prednost ima Carlos, ker je že dvakrat osvojil Wimbledon in v zadnjem obdobju igra zelo samozavestno. A tudi Jannik ne dela napak.«

Dvoboj na osrednjem igrišču All England Tennis kluba se bo začel ob 17. uri.