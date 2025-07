V nadaljevanju preberite:

Na najbolj slovitem teniškem turnirju so letos le še trije dnevi, današnji petek pa prinaša spektakularen dvoboj Jannika Sinnerja in Novaka Đokovića. Kako si Južni Tirolec zdravi poškodovani komolec? Zakaj mu Anglija zdaj ni naklonjena, kako je z zgodbo o njegovem dekletu? Kaj počenjata v Wimbledonu hčerka in sin srbskega asa? Kako je z njegovo dosedanjo londonsko bilanco, kolikokrat zapored je bil že v finalu?