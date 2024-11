Jannik Sinner je 19. teniški igralec, ki bo leto končal kot št. 1

Italijanski teniški as Jannik Sinner je še naprej vodilni na lestvici ATP. Drevi mu bodo v Torinu na zaključnem turnirju podelili tudi posebno priznanje, saj bo prvič v karieri sezono končal na vrhu razpredelnice. Od Slovencev je na lestvici še naprej najvišje Bor Artnak, ki je ta teden izgubil nekaj mest.

Triindvajsetletni Sinner bo postal 19. različni igralec, ki je od uvedbe računalniške lestvice leta 1973, sezono sklenil na prvem mestu.

Največkrat je to uspelo Srbu Novaku Đokoviću, in sicer osemkrat. Šestkrat je bil po koncu sezone najboljši Američan Pete Sampras, po petkrat pa je to uspelo še Špancu Rafaelu Nadalu, Švicarju Rogerju Federerju in Američanu Jimmyju Connorsu.

Sinner se je na prvo mesto povzpel 10. junija letos, trenutno pa ima tudi po odvzetih točkah z lanskega zaključnega turnirja 3015 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Nemcem Alexandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki zaostaja še 505 točk več.

Med deseterico je prišlo do nekaj sprememb, Srb Novak Đoković je zdrsnil na šesto mesto, tudi po koncu turnirja v Torinu, kjer Beograjčan zaradi poškodbe kolena ne igra, pa bo ostal med najboljšo deseterico.

Od Slovencev je Artnak izgubil sedem mest in je zdaj 396. igralec sveta. Med 1000 najboljšimi so še trije, Blaž Rola je 780., Filip Jeff Planinšek 813. in Jan Kupčič pa 970.

Arina Sabalenka je na zaključnem turnirju v Riadu izgubila proti Coco Gauff, a njeno prvo mersto na lestvici WTA ni bilo ogroženo. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Veronika Erjavec pridobila 28 mest

Belorusinja Arina Sabalenka je po zadnjem tednu posamičnih nastopov na teniški turneji WTA na vrhu računalniške lestvice. Zmagovalka zaključnega turnirja Američanka Coco Gauff je ostala tretja, finalistka Kitajka Zheng Qinwen pa je pridobila dve mesti in je peta. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec je po uspešnih nastopih v Kolumbiji 171.

Erjavec je po porazu v finalu posamičnega turnirja nižje ravni WTA 125 v Caliju pridobila 28 mest in je sedaj najboljša med Slovenkami. Zaseda 171. mesto, medtem ko je Tamara Zidanšek izgubila štiri mesta in je 182.

Obe bosta del selekcije Andreja Kraševca za kvalifikacije za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King prihodnje leto. Dvoboj proti Nizozemski se bo v Velenju začel v petek ob 15. uri. Del reprezentance so še Pia Lovrič (463.), Živa Falkner (515.) in novinka v članski vrsti Alja Senica (1262.).

Na vrhu lestvice WTA je od nastopa na zaključnem turnirju v savdskem Rijadu pretekli teden jasno, da bo prvič sezono na vrhu končala Sabalenka.

To ji bo uspelo kot 16. različni igralki. Prva med njimi je bila po uvedbi računalniške lestvice Američanka Chris Evert (1975). Največkrat je vrh lestvice ob koncu leta pripadal Nemki Steffi Graf (8).

Polfinalistka Rijada Sabalanka ima nekaj več kot 1000 točk naskoka pred Poljakinjo Igo Šwiatek, tretja je Gauff, ki je v finalu zaključnega turnirja premagala Zheng. Ta je napredovala s sedmega na peto mesto, tri mesta je pridobila tudi polfinalistka Čehinja Barbora Krejčikova, zdaj deseta igralka sveta.