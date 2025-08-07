Naomi Osaka v finalu Montreala z 18-letno kanadsko senzacijo

Japonska teniška igralka Naomi Osaka, zmagovalka štirih turnirjev za grand slam, se je na turnirju WTA 1000 v Montrealu uvrstila v finale. V polfinalu je premagala Danko Claro Tauson s 6:2 in 7:6, za zmago pa se bo borila prvič po treh letih. Njena zadnja tekmica bo 18-letna senzacija Victoria Mboko iz Kanade, ki je izločila izkušenejšo Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Naomi Osaka je v finalu zadnjič nastopila leta 2022 v Miamiju, na turnirjih pa je nazadnje slavila na grand slamu v Melbournu leta 2021. Med sezono 2023 je bila zaradi rojstva hčerke odsotna s teniških igrišč, na tekmovanja pa se je vrnila v začetku leta 2024 v Brisbanu. V obračunu z Victorio Mboko bo na stavnicah favoritinja, lovila bo svojo osmo turnirsko zmago.

Mlada Kanadčanka na tem nivoju še ni zmagala, a obeta se ji sijoča športna pot. Na turnir je prišla po povabilu organizatorja, v četrtfinalu je izločila Američanko Coco Gauff, v polfinalu pa nekdanjo zmagovalka Wimbledona Ribakino. Njena trenerka je sicer nekdanja finalistka Wimbledona Nathalie Tauziat, v zadnjem krogu kvalifikacij za letošnji Roland Garros pa je že premagala tudi Slovenko Kajo Juvan.