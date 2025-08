Venus Williams: Rekli so mi, naj opustim upanje na svojega otroka

Teniška legenda Venus Williams se je pretekli mesec v Wahsingtonu uspešno vrnila na tekmovanja. V letošnji sezoni načrtuje še nekaj nastopov, morda pa bo za povratek nagovorila tudi veliko uspešnejšo sestro Sereno. V objavi na družabnih omrežjih je čustveno spregovorila o operaciji maternice in želela ženske s podobnimi težavami opogumiti, da ne odnehajo.

»Povedali so mi, da operacija ne bo pomagala, da bi ob tem lahko izkrvavela. Rekli so mi, naj opustim upanje na lastne otroke in si poiščem nadomestno mamo,« je zapisala na Instagramu, kjer je razkrila informacije o operaciji: »Imela sem napačno diagnozo, zato dolga leta sploh nisem imela terapije,« dodaja izjemna teniška igralka, ki dodaja, da se mora vsak sam zavzeti za svoje zdravje.

»Dolgo let sem bila anemična, imela sem bolečine, močne krvavitve in neobičajno veliko število nerednih menstruacij. Vse to je vplivalo tudi na mojo teniško kariero,« zaključuje 45-letnica. Venus Williams je sicer tekom športne poti, ki še ni končana, osvojila sedem turnirjev za grand slam. Trenutno je v pripravah na odprto prvenstvo ZDA, ki se v New Yorku začenja konec avgusta.

Profesionalna teniška igralka je postala že leta 1994 pri starosti rosnih 14 let. Od takrat se je v srca mnogih skupaj s sestro zapisala kot vzornica mnogih mladih tenisačev in tenisačic. Dobro leto mlajša Serena Williams ima sicer z možem Alexisom Ohanianom dva otroka.