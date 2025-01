Novak do novega rekorda

Srb Novak Đoković še naprej postavlja rekorde v teniškem svetu. V Melbournu je odigral svoj 430. posamični dvoboj na turnirjih za grand slam in s tem prehitel Švicarja Rogerja Federerja. Njegovih dvobojev na največjih turnirjih še ne bo konec, saj se je po zmagi s 3:1 proti portugalskem kvalifikantu Jaimeju Farii uvrstil v tretji krog.

Prvi niz dvoboja, ki je bil zaradi dežja za nekaj časa prekinjen, je dobil s 6:1, drugega izgubil po podaljšani igri, v naslednjih dveh pa ni imel več težav, končala sta s z izidom 6:3 in 6:2. Srb lovi svoj 11. naslov v Melbournu in 25. na turnirjih za grand slam.

»Ne glede na to, ali zmagam ali izgubim, vedno puščam srce na igrišču. Blagoslovljen sem, da sem postavil še en rekord,« je po dvoboju dejal 37-letni Đoković, ki ga zdaj trenira nekdanji tekmec Andy Murray.

Njegov naslednji tekmec bo Čeh Tomaš Machač, če pa premaga še njega, ga v osmini finala najbrž čaka Španec Carlos Alcaraz, ki je po samo 81 minutah nadigral Japonca Yoshihita Nishioko. Štirikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je z izjemno partijo izgubil le pet iger, zmagal je s 6:0, 6:1 in 6:4.



»Manj časa kot preživiš na igrišču na turnirjih za grand slam, zlasti na začetku, bolje bo zate v nadaljevanju turnirja,« je zatrdil Alcaraz, ki v Melbourne Parku še ni prišel dlje kot do četrtfinala.

V ženski konkurenci je tekmovanje končala Kitajka Zheng Qinwen, lanska finalistka. Olimpijsko prvakinjo je s 7:6 (3) in 6:3 ugnala 97. igralka sveta Laura Siegemund. Nemka je druga najstarejša igralka v žrebu pri 36 letih.

»Vedela sem, da moram igrati več kot svoj najboljši tenis. Nisem imela česa izgubiti, zato sem si preprosto rekla, da naj se sprostim in igram,« je povedala Siegemund.

Na osrednjem igrišču je Arina Sabalenka trikrat izgubila svoj servis in se soočila z 11 priložnostmi za brejk, preden je premagala Španko Jessico Bouzas Maneiro s 6:3 in 7:5, slednja je izgubila zadnjih pet iger.

»Danes je igrala neverjeten tenis in bil je res težak dvoboj. Od nje sem tudi pričakovala tak tenis, res sem vesela, da sem lahko zmagala v tem dvoboju,« je menila Sabalenka.



Na osrednjem igrišču je Sabalenka premagala Španko Bouzas Maneiro s 6:3 in 7:5. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Z zmago je Belorusinja, prva igralka sveta, ostala na poti do redkega hat-tricka zaporednih naslovov na OP Avstralije, podvig, ki ga je pred 26 leti nazadnje kot četrta igralka doslej dosegla Švicarka

Nekdanja prva igralka sveta Naomi Osaka, japonska prvakinja v Avstraliji v letih 2019 in 2021, ki pa zdaj ni nosilka, se je vrnila in premagala 20. nosilko Karolino Muchovo iz Češke z 1:6, 6:1 in 6:3. Sedma nosilka iz ZDA Jessica Pegula, ki jo je lani v finalu OP ZDA premagala Sabalenka, je s 6:4, 6:2 nadigrala Belgijko Elise Mertens.