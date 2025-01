Janja je najboljša športnica v Sloveniji, Aleksandra na Poljskem

V nadaljevanju preberite:

Kakšne so podobnosti ali razlike med Slovenijo in Poljsko? Razlike so kar velike, pojdite v trgovino z živili na sončni strani Alp in na Poljskem in cenovna ugodnost bo izrazito na poljski strani. Zadnjič smo med prenosom košarkarske tekme tudi slišali, da je denimo Sopot poljski Portorož, le da je en kraj na obali Jadranskega, drugi Baltskega morja. V športu pa Slovenijo in Poljsko nekaj združuje. Za najboljšo športnico leta 2024 sta bili razglašeni športni plezalki. Na Poljskem so sicer v konkurenci za športno osebnost leta moški in ženske skupaj, v Sloveniji sta to ločeni kategoriji. Za najboljšo slovensko športnico preteklega leta je bila razglašena Janja Garnbret, udarna poljska športnica preteklega leta pa je Aleksandra Mirosław.