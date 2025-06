Preživela napad z nožem in ohranila ugled

V nadaljevanju preberite:

Med teniško karavano se je začelo odštevanje do najbolj čislanega dogodka v sezoni – Wimbledona. Tam posebno priljubljenost ohranja Petra Kvitova, ki se je odločila letos ob koncu poletne sezone skleniti teniško kariero. Kaj jo je pripeljalo do te odločitve? Kaj bo ob njeni odsotnosti pogrešal legendarni Boris Becker? Katere so najpomembnejše Petrine lovorike poleg dveh wimbledonskih naslovov? In kako je bilo v tistem decembrskem večeru, ko jo je na domu napadel zmikavt?