Plemiški naziv za Rafo Nadala, ponosa Španije

Španski kralj Filip VI. je teniškega velikana Rafaela Nadala počastil s plemiškim nazivom markiz, s čimer je priznal njegov prispevek k ugledu države skozi športne dosežke, so sporočili iz kraljeve palače.

Nadal, 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se je lani upokojil, je bil med šestimi posamezniki, ki so prejeli naziv v okviru praznovanja 10. obletnice monarhove vladavine. Med drugimi prejemniki naziva sta tudi pop-rock pevka Luz Casal in paraolimpijska plavalka Teresa Perales. »Predstavljajo ponos Španije in so trajni zgled vrednot, ki bi morale navdihovati našo družbo,« so sporočili iz palače.

Nekdanji prvi igralec sveta Nadal, star 39 let, bo nosil naziv markiz Llevanta z Majorke, po otoku, kjer se je rodil in kjer živi. Naziv bodo lahko podedovali njegovi potomci. Nadala, ki je rekordnih 14-krat zmagal na odprtem prvenstvu Francije, so prejšnji mesec počastili na Roland-Garrosu s trajnim odtisom stopala na osrednjem igrišču.

Nadal se je z najstniško ljubeznijo Mario poročil leta 2019, leta 2022 sta dobila sina Rafaela.