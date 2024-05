Prvi dan na igrišču Tamara Zidanšek in Carlos Alcaraz

Na teniških igriščih v Rolandu Garrosu v Parizu danes začenjajo drugi letošnji turnir za grand slam, odprto prvenstvo Francije. Že prvi dan bo nastopila tudi edina Slovenka v glavnem žrebu med posameznicami, Tamara Zidanšek, ki si je nastop zagotovila s tremi zmagami v kvalifikacijah.

Prva nosilca Novak Đoković in Iga Swiatek

Konjičanka (26), trenutno 131. igralka na svetu, bo šestič igrala v glavnem delu turnirja na pariškem pesku, kjer se je leta 2021 zavihtela vse do polfinala. Njena tekmica v prvem krogu bo štiri leta starejša Belgijka Alison Van Uytvanck, ki je bila nekoč že na 37. mestu lestvice WTA, zdaj je po težavah z bolečinami v hrbtu zdrsnila na 398. Dvoboj, ki bo njun prvi doslej, bo četrti po vrsti oziroma zadnji danes na igrišču številka sedem, za zdaj je to predvideno ob 16.30.

Zmagovalka se bo v drugem krogu najbrž srečala s tretjo nosilko, Američanko Coco Gauff. Prvi dan tekmovanja bo od glavnih nosilcev zaigral le Španec Carlos Alcaraz, ki ima za tekmeca srečnega poraženca kvalifikacij, Američana J.J. Wolfa, Alcaraz naj bi stopil na igrišče ob 13.30.

Carlos Alcaraz meri v Franciji na končno lovoriko. FOTO: Susana Vera/Reuters

Branilca naslova sta Srb Novak Đoković in Poljakinja Iga Swiatek, ki sta hkrati tudi prva nosilca, oči športne javnosti pa bodo usmerjene predvsem v 14-kratnega zmagovalca tega turnirja Rafaela Nadala, za katerega je lahko to zadnji nastop v Parizu. Španca (37) že v uvodnem krogu čaka zahtevna ovira, in sicer četrti igralec na svetu in eden od glavnih favoritov za naslov, Nemec Alexander Zverev.