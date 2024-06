Poljakinja potrdila vlogo teniške kraljice

Poljakinja Iga Šwiatek je tretjič v nizu in četrtič skupno zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije. V finalu je bila po uri in desetih minutah igre boljša od Italijanke Jasmine Paolini s 6:2 in 6:1.

Za 23-letno Poljakinjo je to peti naslov na turnirjih velike četverice. Najboljša je bila tudi v New Yorku 2022.

Hkrati je Swiatek postala šele druga igralka od 1968 in Chris Evert, ki je dobila 34 od prvih 36 odigranih dvobojev na igriščih Rolanda Garrosa, s tremi zaporednimi naslovi pa se je izenačila tudi z Monico Seleš in Justine Henin.

Swiatek je v finalu zabeležila 21. zaporedno zmago v Parizu, na poti do naslova pa je imela le en napet dvoboj. V drugem krogu je proti Japonki Naomi Osaki rešila zaključno žogo in zmagala v treh nizih. Od tedaj naprej je v naslednjih petih nastopih skupno oddala le 17 iger.

Impresivna je tudi njena statistika v finalih. Na grand slamih ga še ni izgubila (5-0), na turnirjih WTA pa je v finalih zdaj pri izkupičku 22-3. Letos je to njen peti naslov po štirih mastersih WTA 1000 v Dohi, Indian Wellsu, Madridu in Rimu.

Samo s turnirskimi nagradami je prva igralka sveta v 2024 zaslužila več kot šest milijonov evrov - naslov v Parizu ji je prinesel 2,4 milijona evrov, v osemletni karieri poklicne igralke pa se je zdaj približala 30 milijonom evrov.

Pet let starejša Jasmine Paolini je finale zapustila z 1,2 milijona evrov v žepu, v ponedeljek pa bo prvič v karieri uvrščena med deset najboljših igralk na svetu.

Prvič v karieri je nastopila v finalu grand slama, pred tem je bil njen najboljši dosežek na največjih turnirjih četrti krog letos v Melbournu, in ostaja pri dveh naslovih na turnirjih WTA. Prvega je osvojila 2021 v Portorožu, drugega pa letos v Dubaju.