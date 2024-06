Golob: Ustavni sodniki so podrli sorazmerja v plačah v državi

Kljub temu da so v vladi prepričani, da je treba plače v javnem sektorju urediti celovito, je ustavno sodišče podalo navodilo, kako naj se izvrši njihova prvotna odločba glede sodniških plač. Po mnenju predsednika vlade Roberta Goloba sta pri odločbi zanimiva dva elementa – prvi je ta, da bo plača za najnižje plačane sodnike, okrajne in okrožne, po 1. januarju 2025 skoraj enaka. »V denarju se pri njih ne bo poznalo nič,« je dejal Golob in dodal, da se spremeni zgolj datum.

Drugi element odločbe ustavnega sodišča je, da bo imel predsednik vrhovnega sodišča, ki po Golobovih besedah tega sicer nikoli ni želel, višjo plačo, kot jo ima predsednica države Nataša Pirc Musar.

Golob je prepričan, da tudi ustavni sodniki »niso imeli namena vzpostavljati novih plačnih nesorazmerij s svojim parcialnim posegom v plačno politiko«. »Z dobrimi nameni so podrli sorazmerja v plačah v državi,« je dejal predsednik vlade, ki je danes v odgovorih na poslanska vprašanja večinoma govoril o plačah v javnem sektorju.

»To gledamo od leta 2008 naprej. Vsak, ki pride z dobrimi nameni, podre sorazmerja,« je dejal in dodal, da se je njegova vlada zavezala, da bo v pogajanjih, ki so v sklepni fazi, poskušala ta nesorazmerja urediti vsa naenkrat. Povedal je še, da bodo seveda uresničili ustavno zahtevo.