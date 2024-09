Sinner se je oddolžil Medvedjevu, prva igralka sveta nemočna

V letošnji sezoni sta Jannik Sinner in Danil Medvedjev že odigrala nekaj zelo zanimivih dvobojev, januarja v Melbournu je bil v finalu OP Avstralije boljši Italijan, Rus mu je po petih nizih vrnil v četrtfinalu Wimbledona. Tokrat je bil spet bolj razigran Sinner, ki je s 6:2, 1:6, 6:1 in 6:4 po dobrih dveh urah in pol strl odpor Medvedjeva in ga poslal domov. Poslavlja se tudi Iga Swiatek, Jessica Pegula je bila boljša s 6:2 in 6:4.

Po slovesu Novaka Đokovića in Carlosa Alcaraza je dvoboj Sinnerja in Medvedjeva marsikdo označil za finale pred finalom, a dvoboj tokrat ni bil zelo napet. Prvi, drugi in tretji niz so bili ekspresno končani, le v zadnjem je Medvedjev poskrbel za nekoliko bolj izenačen tenis, a ga ni uspel dobiti in s 3:1 v nizih se je napredovanja v polfinale veselil prvi igralec sveta.

Danil Medvedjev tokrat ni bil kos Italijanu. FOTO: Kena Betancur/AFP

»Odlično se poznava, ko nekomu uspe odvzem servisa, zanesljivo pride do niza. Imam še rezerve pri volejih, proti Draperju, ki je moj dobri prijatelj, v petek ne bo lahko,« proti polfinalu že pogleduje Italijan. Navdušen je bil nad igranjem v nočnem sporedu na štadionu Arthur Ashe, kjer so se zbrali številni zvezdniki ameriškega športa, tudi nekdanja košarkarja Dwayne Wade in Tracy McGrady.

Tracy McGrady, Jalen Rose, Juwan Howard in Dwayne Wade so uživali v teniških predstavah. FOTO: Luke Hales/AFP

V polfinalu Sinnerja torej čaka Jack Draper, ki je z zmago s 6:4, 7:5 in 6:2 nad Alexom de Minaurom prvič v karieri prišel v polfinale turnirja za grand slam. Na letošnjem OP ZDA Draper še ni izgubil niza, za polfinale je zadel kar 11 asov. »Izpolnile so se mi sanje, ko sem prvič stopil na največrji teniški štadion na svetu. Kar mi bo zdaj še uspelo, bo le še bonus,« pravi 22-letnik, ki se bo s Sinnerjem pomeril v petek zvečer. V drugem moškem polfinalu bosta igrala domačina Francis Tiafoe in Taylor Fritz.

Pogled na štadion Arturja Asha v New Yorku. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Prvič v karieri bo slast igranja v polfinalu okusila tudi Jessica Pegula, ki je z odličnim tenisom s 6:2 in 6:4 ugnala prvo igralko sveta Igo Swiatek. Poljakinja je bila neprepoznavna, naredila je kar 41 neizsiljenih napak in po šestih četrtfinalnih porazih se je 30-letna Pegula vendarle prebila v svoj prvi polfinale. Karolina Muchova je prav tako ekspresno (6:1, 6:4, ura in 25 minut) premagala Beatriz Haddad Maio, čeprav je imela Čehinja veliko težav, štirikrat je morala na stranišče, prejela pa je tudi zdravniško pomoč.

OP ZDA, četrtfinale:

Jessica Pegula (ZDA/6) - Iga Swiatek (Pol/1) 6:2, 6:4;

Karolina Muchova (Češ/) - Beatriz Haddad Maia (Bra/22) 6:1, 6:4;

- moški, četrtfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Danil Medvedjev (Rus/5) 6:2, 1:6, 6:1, 6:4;

Jack Draper (VBr/25) - Alex de Minaur (Avs/10) 6:3, 7:5, 6:2.

Polfinale:

petek, 01:00: Navarro – Sabalenka

petek, 02:30: Pegula – Muchova

petek, 21:00: Fritz – Tiafoe

petek, 01:00: Sinner – Draper