Tudi poraženci si v Parizu lepo napolnijo žep

Na vrsti je drugi turnir sezone za teniški grand slam, ta ima svoje značillnosti in tudi rekorde. Kako dolga je teniška zgodba odprtega prvenstva Francije, kako je bilo z denarnim skladom ob začetku odprte teniške dobe in kako takoj po pandemiji? Zakaj je pri Tamari Zidanšek zdaj drugače kot pred tremi leti in koliko je zaslužila takrat? Koliko evrov pa si je že zagotovila letos z nastopom v 1. kolu glavnega turnirja?