V nadaljevanju preberite:

Vilnius, glavno mesto Litve, je v zadnjih dneh gostilo močan reprezentančni turnir, sicer pa je v državi z naskokom nsjbolj priljubljena košarka. Kateri asi so zaznamovali Vilnius in tudi Ljubljano? Kako je pomladi z vremenskimi razmerami na Baltiku? In kako z življenjskim vsakdanom ter kupno močjo prebivalstva? Kakšna je primerjava s sosednjo hokejsko Latvijo in kako je s tenisom v Litvi?