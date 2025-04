Portugalski oreh le pretrd, v lov čez eno leto

V nadaljevanju preberite:

Slovenske teniške igralke so se od Baltika, kjer je bil turnir 1. evro-afriške skupine pokala Billie Jean King, poslovile s porazom proti Portugalkam, pred tem pa so ugnale Litvo in Srbijo. Kako je se je k turnirju ozrla Kaja Juvan, ki se je po enem letu pred kratkim vrnila k tekmovalnemu tenisu? S kakšmimi težavami se je soočila Pia Lovrič? Kaj je bilo največje presenečenje v Vilniusu? Kako v prihodnje pristopiti sestavljanju slovenske reprezentance?