Zmaga na krilih Kajine vrnitve

Slovenska ženska teniška reprezentanca je že uvodni dan turnirja 1. evro-afriške skupine v pokalu Billie Jean King dosegla pomembno zmago in se tako močno približala poglavitnemu cilju obstanka z možnostjo napredovanja v višji kakovostni razred.

Slovenke so v Vilniusu ugnale domačo litovsko vrsto z 2:1, že ta premierni dan petdnevnega tekmovanja pa je potrdil, kako pomembna je za našo izbrano vrsto vrnitev Kaje Juvan. Ljubljančanka je dobila uvodni dvoboj dneva proti gostiteljici Klaudiji Bubelyte (4:6, 6:4, 6:1), prispevala pa je tudi viden delež k zmagi med dvojicami z Živo Falkner proti domači navezi Justina Mikuskyte-Patricija Paukštyte – 4:6, 7:6 (2), 10:6. Po dobljenem prvem nizu je bila blizu zmage tudi Pia Lovrič, na koncu pa je bila s 4:6, 6:3, 6:2 boljša Mikulskyte.

A seveda je bilo najpomembnejše skupno slavje prvi dan, s katerim si je slovenska vrsta priigrala zelo lepo popotnico za sredino tekmo proti Srbiji.

»Tekma je bila napeta tako kot vedno v teh ekipnih tekmovanjih. Videlo se je, da si obe zelo želiva zmagati za svojo državo. Veseli me, da mi je uspelo in da sem po premoru prebila led ter znova zaigrala v državnem dresu,« je ob koncu prvega dne dejala Juvanova, zadovoljstva nad uvodnim plenom pa ni skrival niti v. d. zveznega kapetana Iztok Kukec: »Punce so pokazale, da so iz pravega testa. Niso se ustrašile domačih igralk, niso podlegle pritisku in v napetem razpletu izvlekle veliko zmago. Kaja je odigrala dva dolga in vrhunska dvoboja ter oba dobila, Živa je bila odlična v dvojicah, Pia pa se je hrabro borila in toliko utrudila tekmico, da se je v igri dvojic tehtnica nagnila na našo stran.«

Prvi dve med trojico Slovenija-Litva-Srbija bosta v soboto igrali za uvrstitev v kvalifikacijski del za svetovno skupino, zadnjeuvrščena ekipa bo igrala za obstanek.