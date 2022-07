V Umagu ni zmagal prvi nosilec

Italijan Jannik Sinner je osvojil turnir serije ATP 250 v Umagu. Kot drugi nosilec 597.700 evrov vrednega turnirja je v finalu premagal branilca naslova in prvopostavljenega igralca, Španca Carlosa Alcaraza, s 6:7, 6:1 in 6:1.

Za 20-letnega Italijana je to prvi naslov letos in prvi na peščeni podlagi. Prejšnjih pet - Antwerpen 2021, Sofija 2021, Washington 2021, Melbourne 1 2021 in Sofija 2020 - je osvojil na trdih igriščih.

Za Španca je to drugi izgubljen finale v dveh tednih. Prejšnjo nedeljo ga je v Hamburgu premagal prav tako Italijan Lorenzo Musetti. Letos je Alcaraz izgubil le sedem dvobojev, dobil pa jih je 42.

Alcaraz tako ostaja pri petih naslovih v sezoni in šestih v karieri. Premiernega je osvojil prav lani v Istri. Ne glede na poraz bo na novi razpredelnici ATP napredoval na četrto mesto.