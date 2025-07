Na odprtem prvenstvu v Washingtonu sta z rojakinjo Hailey Baptiste najprej v osmini finala ženskih dvojic premagali Eugenie Bouchard in Clervie Ngounoue s 6:3 in 6:1,v torek pa je postala še druga najstarejša ženska na svetu, ki je zmagala na turneji WTA; pred njo je na večni lestvici le legendarna Martina Navratilova, ki je leta 2004 slavila pri 47 letih.

S 6:3 in 6:4 je Williamsova premagala 22 let mlajšo rojakinjo Peyton Stearns, 35. na svetovni lestvici. Gledalci so se ji poklonili s stoječimi ovacijami, Venus pa je na igrišču izvedla svojo tradicionalno pirueto. Na novinarski konferenci po zmagi je povedala, da je bilo zelo težko odigrati tekmo po tako dolgem premoru, ter da se je ves teden spraševala, ali je resnično nared za igranje ta tako visoki ravni.

Napovedala je, da bo storila vse, da se vrne na lestvico WTA. FOTO: Scott Taetsch/Getty Images via AFP

Venus, ki je trenirala pod budnim očesom očeta Richarda in matere Oracene, je zaslovela skupaj s sestro Sereno, s katero sta osvojili 14 grand slamov v dvojicah. Lani je prestala operacijo na maternici, njenega imena sicer sploh ni več na lestvici WTA, a namignila je, da se utegne to kmalu spremeniti. »Nisem še vprašala združenja WTA, a zmagala bom tolikokrat, kot je treba, da se vrnem na lestvico,« je odločena.

Nekdanja prva igralka sveta, ki je odigrala ključno vlogo v boju za enake denarne sklade teniških igralk in igralcev v Wimbledonu, se je prvenstva udeležila s povabilom organizatorja, t. i wild card. Tekmovala ni vse od odprtega prvenstva Miamija marca 2024, nazadnje pa je zmagala na odprtem prvenstvu Cincinnatija avgusta 2023. »Navdihujoče je biti tukaj,« je povedala za Sky Sports in dodala: »Obožujem to igro in moji udarci so še vedno močni.«