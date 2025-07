Veronika Erjavec v romunskem Iafiju finalistka med dvojicami

Veronika Erjavec se je med dvojicami uvrstila v finale teniškega turnirja v romuskem Iafiju. Z Madžarko Panno Udvardy sta premagali španski duet Yvonne Cavalle-Reimers in Alicia Herrero Linana s 7:5 in 6:0. Dvoboj je trajal 65 minut, finalni obračun pa bo na sporedu v nedeljo.

Erjavčeva na lestvici dvojic sicer zaseda 179. mesto, zanjo pa bo to prvi finale na turnirjih serije WTA 250. Na nižji ravni je sicer že dobila tri turnirje med dvojicami, a jutri bo imela priložnost, da osvoji rezultat kariere. V finalu bosta slovensko-madžarsko navezo čakali Argentinka Maria Lourdes Carle in Švicarka Simone Waltert, ki sta v polfinalu s 6:0 in 6:4 premagali Britanko Emily Appleton in Nizozemko Isabelle Haverlag.

Erjavčeva je odlično tekmovala tudi ob prvem nastopu na Wimbledonu. FOTO: Isabel Infantes Reuters

V Nemčiji medtem še vedno izvrstno tekmuje Kaja Juvan, ki se je uvrstila v svoj prvi polfinale na turnirjuh najvišje ravni po letu 2022, njena tekmica bo Madžarka Anna Bodnar. V polfinalu turnirja serije WTA 125 v Rimu bo danes proti Hrvatici Petri Marčinko tekmovala še Tamara Zidanšek.