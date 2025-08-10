Zadovoljen bo, ko bodo tekmeci zasovražili Tivoli

V nadaljevanju preberite:

Teden dni je minil, odkar so hokejisti Olimpije, ki so se močno okrepili in imajo visoke ambicije, prvič zadrsali na ledu tivolske dvorane. Prve treninge je opravil tudi novi trener Ben Cooper, 48-letni Kanadčan, ki je prišel v Ljubljano iz Salzburga, kjer je bil pomočnik trenerja serijskih prvakov v ligi ICEHL. Zgovorni strokovnjak je s svojim analitičnim pristopom očaral igralce, z sproščenostjo pa tudi sedmo silo, ki je zmrzovala ob ledni ploskvi. Cooper, čigar pomočnik bo Andrej Tavželj, verjame, da bo sezona zmajem po treh sezonah prinesla nastop v končnici razširjenega avstrijskega prvenstva.

Kaj je povedal Ben Cooper? Kaj mu je svetoval Nick Bonino? Kako je kadroval, kakšni so vtisi v Sloveniji in kdo ga spremlja že 15 let?