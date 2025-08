Zmaji so spet na ledu, v Tivoliju tudi slaba novica; Žiga Pance: Kemija je prava

V nadaljevanju preberite:

V tej sezoni se v slovenskem glavnem mestu obeta zares zanimiva borba za pozornost navijačev. Veliko klubov ima visoke ambicije, nogometaši in košarkarji Olimpije, rokometaši Slovana in rokometašice Krima ter odbojkarji ACH Volleyja želijo pustiti pečat v Evropi, dobršen kos pogače pa si nameravajo odrezati tudi hokejisti Olimpije. Cilji segajo do zaključnih bojev v ligi ICEHL. Pod sloganom Zmaji so spet na ledu so Ljubljančani začeli priprave na sezono, eden od »staroselcev« v močno okrepljeni ekipi novega trenerja Bena Cooperja pa je slovenski veteran Žiga Pance.

Kaj je povedal 36-letni Ljubljančan, kaj si misli o novem trenerju in okrepitvah, kakšni so njegovi cilji? Kdo je vse prišel v Tivoli in koga ni bilo? Kaj si Pance misli o težavah na Jesenicah in v Celju?