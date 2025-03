Nika še boljša, kot si lahko človek predstavlja, Domen ga vedno znova preseneti

V nadaljevanju preberite:

Aljoša Dolhar bo od četrtka do nedelje petič vodil finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v Planici. Kot je razkril, so zadnji dnevi pred preizkusom letalnice bratov Gorišek vselej zelo stresni, v zanimivem pogovoru se je 51-letni Ratečan spomnil svojega najdaljšega poleta, spregovoril je tudi o tokratnem sklepnem dejanju sezone v dolini pod Poncami, možnostih za izboljšavo svetovnega rekorda, slovenskih skakalcih z Niko in Domnom Prevcem na čelu, škandalu Norvežanov na nedavnem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, lanskem Red Bullovem projektu z Rjojujem Kobajašijem na Islandiji ...