Pred »Domenatorjem« se je priklonil tudi svetovni rekorder

Domen Prevc je po podvigu v Vikersundu na najboljši poti, da naslovu svetovnega prvaka z velike skakalnice v Trondheimu doda še mali kristalni globus za končno zmago v posebnem seštevku smučarskih poletov. Kot vodilni ima namreč 25-letni as iz Selške doline pred zadnjima dvema posamičnima tekmama na letalnici v Planici (med 27. in 30. marca) – konec tedna bo skakalna karavana gostovala v Lahtiju – že 83 točk naskoka pred drugouvrščenim Timijem Zajcem in 95 pred tretjeuvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem, zmagovalcem tokratne norveške turneje Raw Air. Z »Domenatorjem« smo sicer opravili zanimiv večji intervju, ki ga boste lahko prebrali v prilogi Planica 2025, priloženi četrtkovemu Delu.