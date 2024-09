Posledice grozljivega planiškega padca so prehude, veseli se novega poglavja

V skakalnih krogih je kar močno odjeknila novica, da športno pot končuje Daniel-Andre Tande. Norveški zvezdnik je kot razlog za svojo odločitev navedel posledice grozljivega padca leta 2021 v Planici.

»Še zmeraj se borim s posledicami planiškega padca. Medtem sem prišel do spoznanja, da mi skoki povzročajo več strahu kot veselja. In vedno sem si govoril, da se bom, ko bo enkrat prišlo tako daleč, poslovil od smučarskih skokov,« je svojo odločitev obrazložil Tande, ki je v svetovnem pokalu slavil osem zmag. Pohvali se lahko tudi z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih poletih leta 2018 v Oberstdorfu, poleg tega se je z reprezentančnimi kolegi veselil tudi moštvene zlate lovorike na olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018.

»Moja športna pot je imela veliko vzponov in padcev, pri čemer so v zadnjem obdobju na žalost prevladovali slednji. A to so pač smučarski skoki, ki jih bom seveda zelo pogrešal,« je poudaril 30-letni Norvežan in v isti sapi pristavil, da se hkrati že veseli naslednjega poglavja v svojem življenju.