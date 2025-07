Dediščina ikone boja za svobodno Afriko

V Pismu iz Bruslja preberite:

V Kongovskem kulturnem centru poskušajo Bruseljčanom in drugim obiskovalcem mesta predstaviti afriško kulturo. Julij je v njem v znamenju stote obletnice rojstva Patricea Lumumbe, prvega premiera neodvisnega Konga, ki so ga po nekaj mesecih vladanja strmoglavili in januarja 1961 usmrtili v separatistični Katangi.

Razstava poteka hkrati z belgijskimi razpravami – ne le o njihovi vlogi v usmrtitvi Lumumbe in dveh njegovih sodelavcev, temveč tudi o krvavi kolonialni preteklosti v Kongu, zlasti njeni brutalnosti v času kralja Leopolda II. Belgijska javnost se po oceni voditeljice kogovskega centra Nancy Mariam Kawaye vse bolj zaveda razsežnosti in posledic kolonializma.