Dva Slovenca v prvi peterici za lep skakalni večer na Norveškem

Smučarske skoke še vedno pretresa goljufanje norveške reprezentance, šport pa gre dalje. Prav na Norveškem se je začela turneja Raw Air, ki je doma povsem v sencu škandala skakalcev, kar je bilo vidno tudi na tribunah Holmenkollna, kjer se je zbrala le peščica gledalcev. Videli so dobre skoke Slovencev, Anže Lanišek in Domen Prevc sta končala tik pod zmagovalnim odrom.

Že po prvi seriji je v zaradi diskvalifikacij Norvežanov okrnjeni konkurenci vodil Rjoju Kobajaši, ki je v finalu s še enim dobrim skokom potrdil odlično formo. Drugi je bil Jan Hörl, ki spet nekoliko stopil vodstvo Daniela Tschofeniga (9.) v skupnem seštevku, tretji pa Karl Geiger.

Anže Lanišek je stopničk zapravil z nekoliko slabšim skokom v 1. seriji. FOTO: Leon Vidic

Ni veliko manjkalo, pa bi se novih stopničk veselili tudi slovenski skakalci. Lanišek se je v drugi seriji v Oslu približal 130 metrom, pridobil je štiri mesta in le za štiri desetinke zgrešil stopničke. Mesto za njim je končal po prvi seriji najboljši Slovenec Domen Prevc, ki je s četrtega zdrsnil na peto mesto.

Do točk sta z 21. in 23. mestom prišla še Timi Zajc in Žak Mogel.

Norveška turneja se bo že jutri nadaljevala s kvalifikacijami na letalnici v Vikersundu.