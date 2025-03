Škandal se vali naprej, suspendirali še tri skakalce

Škandal s predelanimi tekmovalnimi dresi se vali naprej. Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so začasno suspendirali še tri Norvežane. Mariusu Lindviku, svetovnemu prvaku s srednje skakalnice v Trondheimu, in Johannu Andreju Forfangu so se na črnem seznamu pridružili še Kristoffer Eriksen Sundal, Robin Pedersen in Robert Johansson.

Kakor je pojasnil Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri FIS, so imeli zadnji trije skakalci drugače manipulirane kombinezone kot Lindvik in Forfang, vendar pa ni želel razkrivati podrobnosti. »Zavedamo se, da to niso najboljši časi za skoke, v katerih pa imamo pravila, ki se jih je treba držati,« je poudaril Pertile in v isti sapi pribil, da je ta škandal povzročil veliko škodo temu športu.

Da so si na nedovoljen način pomagali tudi Sundal, Pedersen in Johansson, ki – mimogrede – vodi v seštevku za celinski pokal, so ugotovili, ko so pregledali njihove tekmovalne drese, ki so jih zasegli v Trondheimu. Kombinezoni norveških skakalk in nordijskih kombinatorcev naj bi bili v skladu s pravili.