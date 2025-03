Bine Norčič po škandalu: Počutim se izdanega

V nadaljevanju preberite:

Komaj dobro se je končalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, že je pred skakalci in skakalkami naslednje večdnevno tekmovanje na Norveškem. Na slovitem Holmenkollnu nad Oslom se bo namreč pojutrišnjem začela turneja Raw Air (surov zrak), na kateri bo domačo reprezentanco namesto Magnusa Breviga, ki so ga po škandalu s predelavo tekmovalnih dresov odpustili, vodil Bine Norčič. Slovenski trener, ki je od poletja 2022 bolj ali manj uspešno vodil norveško ekipo B, ne skriva, da je šokiran zaradi velikega škandala, ki so ga zakuhali Skandinavci. Kaj vse je 43-letni Gorenjec še povedal glede afere, ki ga še zdaleč ni pustila ravnodušnega?