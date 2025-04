Federica Brignone pokazala šive: Tako je videti zdaj

Vsem je zastal dih, ko je Federica Brignone ob koncu sezone, v kateri je osvojila veliki kristalni globus in še dva manjša v smuku in veleslalomu, na tekmi italijanskega prvenstva 3. aprila grdo padla in si zlomila nogo. Italijansko šampionko so v Val di Fassi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trentu, kasneje pa v Milano.

Tako je videti leva noga Federice Brignone. FOTO: X

Na družbenih omrežjih je 34-letna Brignonejeva pokazala fotografije svoje leve noge, na kateri je 42 šivov, zraven pa zapisala: »V redu sem, toda še dolgo se ne bom vrnila k smučanju. Brez pretiravanja, tako je videti zdaj.«

Zdaj jo čaka dolgotrajno okrevanje, nato pa bitka s časom, da bi bila nared za domače olimpijske igre februarja 2025 v Milanu in Cortini. Kot je povedal Andrea Panzeri, predsednik zdravniške komisije italijanske smučarske zveze Fisi, pričakujejo 45 dni pooperativne rehabilitacije, potem pa bomo teden za tednom videli, kako bodo prilagodili program.«

Že dan po operaciji je »tigrica«, kot se je je prijel vzdevek zaradi prepoznavne čelade, zapisala: »Vedno se stvari lotim na veliko ali pa se jih ne. Tokrat sem naredila veliko stvar (v negativnem smislu). Rada bi se zahvalila vsem, ki so mi pomagali na progi, v Trentu, zdravniški ekipi, ki me je operirala in vsem, ki skrbijo zame tukaj na kliniki La Madonnina.«