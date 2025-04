Hud padec Federice Brignone, morala bo pod nož

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je na italijanskem državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla. Zmagovalko skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni so morali s helikopterjem pripeljati v bolnišnico v Trentu. Testi so kasneje pokazali več zlomov v nogi.

Brignonejeva je kot vodilna po prvi vožnji nato v drugi trčila naravnost v vratca na progi na tekmi državnega prvenstva v veleslalomu in se po številnih prevračanjih ustavila precej nižje na strmini. Najboljšo smučarko pred kratkim končane sezone so nato oskrbeli in s helikopterjem pripeljali v bolnišnico v Trentu. Italijanska smučarska zveza (Fisi) je sporočila, da si je na več delih zlomila nogo.

V bolnišnici Santa Chiara v Trentu je opravila dodatne preiskave, po dogovoru z zdravniško komisijo zveze pa jo bodo premestili na milansko kliniko La Madonnina. Tam bodo zdravniki opravili še radiološke teste in jo kasneje operirali.

Štiriintridesetletna Italijanka je v sezoni 2024/25 osvojila tako veliki kristalni globus kot dva mala globusa v razvrstitvi smuka in veleslaloma. V Saalbachu je postala svetovna prvakinja v veleslalomu, pri tem pa ima še eno zlato in tri srebrne kolajne s SP. Na olimpijskih igrah je bila srebrna (veleslalom) in bronasta (kombinacija) nazadnje v Pekingu 2022, ima pa še bron iz Pjongčanga izpred sedmih let v veleslalomu.

Brignonejeva velja za najuspešnejšo italijansko smučarko s 37 zmagami na tekmah svetovnega pokala ter 85 uvrstitvami na zmagovalni oder. Ob pravkar končani sezoni je bila najboljša v skupnem seštevku še v sezoni 2019/20. V posamičnih seštevkih disciplin je bila ob malem smukaškem in veleslalomskem seštevku iz te sezone najboljša še v veleslalomu v sezoni 2019/20 ter v superveleslalomu 2021/22. Dvakrat je bila najboljša tudi v seštevku kombinacije.

Italijanska veteranka je veljala za eno glavnih kandidatk za odličja na domačih zimskih olimpijskih igrah čez deset mesecev v Cortini d'Ampezzo v treh disciplinah – smuku, superveleslalomu in slalomu. Zaradi poškodb je njena olimpijska sezona zdaj v veliki negotovosti.