Han: V zadnjih 30 letih se noben politik ne bi smel slikati s športniki

Odpri galerijo

Na novinarski konferenci so spregovorili generalni sekretar Tomaž Šušteršič, kranjskogorska županja Henrika Zupan, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik smučarske zveze in OK Planica Enzo Smrekar, predsednica strateškega sveta Maja Zalaznik in vodja logistike Jure Ajdišek (na fotografiji z leve). FOTO: Voranc Vogel/Delo