Ilka je spet nasmejana, alarma ni več

Pred nami je izjemen smučarski konec tedna v hitrih disciplinah, katerega osrednji slovenski adut bo povratnica med elito Ilka Štuhec. Kako se je pripravila in odrezala na sklepnem treningu pred petkovim smukom v olimpijski Cortini d'Ampezzo? Zakaj je Kitzbühel in kakšen je tam pogled iz slovenskega tekmovalnega zornega kota nekoč in danes?