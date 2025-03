Ilka Štuhec: konec sodelovanja z Alešem Gorzo

Naša vodilna smučarka v hitrih disciplinah bo to soboto v drugačni vlogi, kot smo jo vajeni. Ilka Štuhec bo namreč ambasadorka prireditve Downhilka, 12-urnega izziva na smučišču Peca. Tam bo živahno že od sobotnih zgodnjih jutranjih ur, ob sedmih bo tako v njeni navzočnosti krog za ogrevanje. Uradni štart tekmovanja bo ob 7.40 in šele po 19. uri bo padel zastor nad nevsakdanjim tekmovanjem, ki dvakratni svetovni prvakinji v smuku popestri zimo.

Do konca sezone svetovnega pokala sta sicer pred Štuhčevo v smuku in superveleslalomu še dve postaji: sredi marca La Thuile (Ita) in Sun Valley (ZDA), kot pa je za STA sporočil njen trener Aleš Gorza, v naslednji sezoni ne bosta več sodelovala. Kot poglaviten razlog je navedel izostanek želenih rezultatov.

»Sezona je bila povprečna. Na tistih tekmah, ki so bile, pod narekovaji, bolj za Ilko, so manjkali malo višji rezultati, da bi prismučala mogoče vsaj v top pet, kar se ni zgodilo. Ni bilo tega, kar smo si želeli, kar si je verjetno tudi sama želela, in jasno je, da je na koncu prišlo do dogovora, da se naša pot zaključi,« je poudaril Gorza.