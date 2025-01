Tudi ko imam poleti prosto, ne morem samo ležati

V nadaljevanju preberite:

V karavani alpskega smučanja se začenja zadnje odštevanje do osrednjega dogodka v predolimpijski zimi, svetovnem prvenstvu v Saalbach-Hinterglemmu na Solnograškem. Tam bo vnovič zelo ambiciozno nastopila 34-letna Ilka Štuhec, ki ima v svoji zbirki že dva naslova najboljše smukačice na svetu. Kako zdaj pričakuje novo veliko tekmo? Kako se ozira na kadrovske spremembe v svoji ekipi pred to sezono? Kakšna je zdaj smučarska vloga njene mame Darje Črnko? Ohranja še vedno tako pristen odnos z opremljevalcem? Kakšni so poletni dnevi Ilke Štuhec, kako se počuti v gneči na velikem štadionskem koncertu ali pa na nogometni tekmi?