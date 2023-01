Ilka tudi veleslaloma očitno še ni pozabila

V nadaljevanju preberite:

Prav posebne so tekme v Cortini d'Ampezzo, takšna je bila tudi nedeljska v superveleslalomu. Kako se je na zahtevni progi znašla naša smukaška junakinja Ilka Štuhec? Zakaj je bila sobota za njo tako naporna? Kako ji zdaj kaže v svetovnem pokalu? Zakaj so bili posebej veseli v norveškem taboru in koga je še pohvalila presenetljiva zmagovalka Ragnhil Mowinckel?