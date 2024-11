Kopitarjev Los Angeles do nove zmage

Po minuti in 52 sekundah je Hrušičan dosegel prvi in edini gol v uvodni tretjini, ko je preusmeril plošček po strelu Adriana Kempeja. Nato sta zamenjala vlogi, ko je kapetan kraljev podal Kempeju za končni izid slabe tri minute pred koncem dvoboja.

Njegova ekipa je bila veliko boljša v napadu, srečanje je v strelih na gol dobila s 33:14. Zadela sta še Phillip Danault in Kevin Fiala. Nekdanji igralec Los Angelesa Gabriel Vilardi je dosegel edini gol za Kanadčane, soliden pa je bil tudi vratar Connor Hellebuyck s 30 obrambami.

Z novima točkama so kralji potrdili tretje mesto v pacifiški skupini in peto na zahodu. A premora ne bo. Kopitarja in druščino že danes čaka gostovanje v bližnjem Anaheimu.

Na drugem mestu ostaja Minnesota, ki je z golom Kirila Kaprizova slavila na gostovanju pri Buffalu. Filip Gustavsson je zbral kar 39 obramb.

V pacifiški skupini z novo osvojeno točko vodijo tretji Vegas Knights. Viteze je šele po izvajanju kazenskih strelov z 2:1 ugnal Colorado. V peti seriji je zadel Valerij Ničuškin. Gostje iz Las Vegasa so povedli v drugem delu z golom Pavla Dorofejeva, a je Ničuškin že 33 sekund kasneje izenačil.

Brez zmage je ostal četrti Calgary, ki je ga je z 2:1 ugnal Detroit.

Na vzhodu je nova vodilna ekipa Carolina, ki je s 4:3 premagala New York Rangers. Tekmo sta v zadnjem delu odločila Jesperi Kotkaniemi in Jackson Blake, ki sta v dobrih dveh minutah poskrbela za preobrat. Vrh je zapustil New Jersey, ki je z 0:3 izgubil s St. Louisem. Vsi trije goli so padli v prvem delu, dvakrat je zadel Dylan Holloway.

Tretji je še naprej Washington, ki je s 5:4 po zaslugi preobrata (3:1) slavil v Tampi. Odločilni gol je ob igralcu več na ledu dosegel dosegel Tom Wilson.

Veliki derbi vrha atlantske skupine, sicer četrte in pete ekipe vzhoda, je dobila Florida, ki je v domači dvorani kar s 5:1 premagala vodilni Toronto. Za zmagovalce so zadeli Aleksander Barkov, Carter Verhaeghe, Sam Reinhart in Mackie Samoskevich. Vratar Sergej Boborovskij je zbral 24 obramb. Častni gol za Kanadčane je dosegel Mitch Marner.